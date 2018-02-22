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В Нижнем Новгороде зафиксированы пробки в 9 км

Вчера, 23:28

В Нижнем Новгороде 22 февраля были замечены самые длинные пробки от 2,3 км до 9 км.

На большинстве улиц передвижение транспорта стало проблематичным еще в 16:00. В тянучке, длиной в 2,3 км, можно простоять на 20 минут дольше, чем в другие дни.

Самая длинная пробка была отмечена в районе Черниговской улицы, которая составила протяженность 4 км. Она продолжалась примерно 50 минут.

Занятость некоторых дорог составила 9 баллов, что является поразительным для Нижнего Новгорода. Предполагается, что причиной такого проблематичного движения стал предпраздничный день.


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