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Собянин: В Москве стараются улучшать качество реагентов

Сегодня, 19:22

Сергей Собянин заявляет, что в Москве власти стараются активно улучшать качество дорожных реагентов. Об этом мэр столицы заявил в рамках выступления в Российском университете транспорта.

По словам Сергея Собянина, на сегодняшний день в Москве действительно существует проблема с реагентами. Для разрешения этого вопроса были привлечены сотрудники МГУ и специального института, которые сделали новую формулу. Теперь реагенты имеют более щадящий состав для экологии. На данный момент, это самое оптимальное решение, которое существует в Москве.

Также Сергей Собянин подчеркнул, что помимо экологии нужно избежать остановки транспорта, так как опоздание на час на МКАД с работой с реагентами будет провоцировать пробки. Правительство продолжает работать в направлении разработки улучшенной формулы и намерено посыпать трассы реагентами столько, сколько потребуется.


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