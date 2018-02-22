VistaNews.ru


Заброшенное нефтеналивное судно обнаружили на Иркутском водохранилище

Сегодня, 08:43

Во время одной из проверок Байкало-Ангарская транспортная прокуратура обнаружила у левого берега Иркутского водохранилища старое нефтеналивное судно «Баку», которое половиной своего корпуса было затоплено в воду. Найдены следы нефтепродуктов.

Прокуратура настаивает, что при аварийном повреждении корпуса может произойти разлив нефтепродуктов, что повлечет за собой загрязнение Иркутского водохранилища и реки Ангары. Подан иск с требованием утилизировать судно, сроки выполнения этого задания составляют один год. До этого «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» обязалась утилизировать четыре бесхозяйственных суда, затонувшие в прибережной зоне озера Байкал.

Данный танкер не имеет собственника с 2015 года, и с 2015 года стоит на учете в ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» в качестве бесхозяйственного затонувшего имущества.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.