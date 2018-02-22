Заброшенное нефтеналивное судно обнаружили на Иркутском водохранилище

Сегодня, 08:43

Во время одной из проверок Байкало-Ангарская транспортная прокуратура обнаружила у левого берега Иркутского водохранилища старое нефтеналивное судно «Баку», которое половиной своего корпуса было затоплено в воду. Найдены следы нефтепродуктов.

Прокуратура настаивает, что при аварийном повреждении корпуса может произойти разлив нефтепродуктов, что повлечет за собой загрязнение Иркутского водохранилища и реки Ангары. Подан иск с требованием утилизировать судно, сроки выполнения этого задания составляют один год. До этого «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» обязалась утилизировать четыре бесхозяйственных суда, затонувшие в прибережной зоне озера Байкал.

Данный танкер не имеет собственника с 2015 года, и с 2015 года стоит на учете в ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» в качестве бесхозяйственного затонувшего имущества.