На МЦК движение поездов восстановлено

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Как проинформировали сотрудники пресс-службы метрополитена в Москве, на МЦК уже восстановлено движение поездов. Оно было приостановлено на час по техническим причинам.

По предварительный данным, сегодня, 21 февраля, в 19:30 на МЦК было остановлено движение поездов по часовой стрелке, что спровоцировано техническими причинами. На место ЧП была направлена бригада железнодорожников, которые в короткие сроки провели восстановительные мероприятия. В течение часа движение было налажено.

Местные жители были недовольны подобным положением вещей и жаловались, что им пришлось ожидать поезд в течение получаса. Эта ситуация активно обсуждалась в социальных сетях горожанами, некоторые вполне понимающе отнеслись к инциденту.