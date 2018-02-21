Блогер за отдельную плату похвалил ростовский аэропорт Платов

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Известный своей русофобской позицией, популярный в определенных кругах блогер Илья Варламов неожиданно снизошел до похвалы нового ростовского аэропорта Платов. Удивление пользователей было снято пометкой «на правах рекламы».

Варламов ради материального благополучия легко может наступить «на горло собственной песне». Этому блогеру принципиально не по душе любые проекты и начинания в России, считают многие комментаторы его блога но, отрабатывая заказ, он назвал самым красивым в России аэропорт Платов, построенный у Ростова-на-Дону к грядущему Чемпионату мира по футболу. Конечно, во избежание полного игнора со стороны соратников по либеральной тусовке, Варламов все же назвал транспортную инфраструктуру на букву «ж».

Тем не менее, рекламный ряд получился довольно позитивным. Особенно Варламову понравилось оформление VIP-терминала, в интерьерах которого он, судя по всему, видит себя в будущем. Кстати, ранее сообщалось, что организация транспортной системы между городом и аэропортом находится на стадии завершения.