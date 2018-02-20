В Воронеже полицейские назвали типичные нарушения маршрутчиков

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В Воронеже подведены итоги профилактического мероприятия «Маршрутное такси». По данным полицейских типичными нарушениями маршрутчиков являются превышение скорости, нарушения правил перевозки пассажиров, игнорирование ремня безопасности.

Воронежские правоохранители успешно провели профилактическую акцию под названием «Маршрутное такси». Стражи порядка проинспектировали процесс перевозки пассажиров в городском транспорте. Подмечено, что не всегда водители маршрутных рейсов придерживаются правил. Однако процентное соотношение выписанных штрафов за 2017 год снизилось по сравнению с данными за 2016. В список распространенных нарушений попала езда на повышенной скорости.

При этом водители не соблюдают правила безопасной перевозки пассажиров. Полицейские отмечают игнорирование правил езды с пристегнутым ремнем безопасности. По данным ГУ МВД России по Воронежской области, за время проведения мероприятия в адрес маршрутчиков было составлено более 200 протоколов об административных нарушениях.