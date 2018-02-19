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Аэропорт в Великом Устюге начнут реконструировать в 2018 году

Вчера, 22:05

Аэропорт в Великом Устюге начнут реконструировать уже в этом году. Соответственное решение правительства Вологодской области было принято на очередном заседании 19 февраля.

Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области, озвучил правительственное решение о начале реконструкции аэропорта в Великом Устюге. Общая сумма финансовых средств, которую власти выделят на проведение этих работ, составляет 984 миллиона рублей. Основная часть денег, около 800 миллионов, будет дана федеральным бюджетом, остальную часть обеспечит регион. В настоящее время проводится подбор кандидатов на строительство.

Всего на работы по реконструкции отведено три года, но аэропорт будут стараться закончить к 2020 году. В перечне работ – реконструкция взлетно-посадочной полосы, чтобы терминал смог принимать межрегиональные авиалайнеры. До этого времени здесь имели право на взлет-посадку только пассажирские самолеты АН-2 и ЯК-40, на борту которых было не более 40 пассажиров.


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