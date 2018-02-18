VistaNews.ru


Житель Воронежа предложил интересный проект строительства метро

Сегодня, 17:56

Павел Егоров, житель Воронежа, предложил интересный проект строительства метро. Мужчина пошел по пути кольцевой железной дороги в Москве.

Согласно проекту Павла Егорова, предлагается достроить участки от ВАСТ до Березовой рощи, от Антонова-Овсеенко до железнодорожного моста в Отрожку и замкнуть в треугольники участки в районе Юго-Западного кладбища. Также необходимо соорудить наземные платформы для удобства пересадок ЖД-автобус, электрифицировать все участки ЖД и привязать основные автобусные маршруты к станциям наземных линий.

Егоров уверен, что полное кольцо поезд должен пройти за 40-45 минут, что позволит пассажирам проехать за максимум 22 минуты от крайних южной до северной точек. Такие манипуляции позволят заметно разгрузить внутренние автомобильные магистрали. Жители Воронежа скептически восприняли предложение затейника и не верят, что в городе появится метро.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.