Сегодня, 17:56

Павел Егоров, житель Воронежа, предложил интересный проект строительства метро. Мужчина пошел по пути кольцевой железной дороги в Москве.

Согласно проекту Павла Егорова, предлагается достроить участки от ВАСТ до Березовой рощи, от Антонова-Овсеенко до железнодорожного моста в Отрожку и замкнуть в треугольники участки в районе Юго-Западного кладбища. Также необходимо соорудить наземные платформы для удобства пересадок ЖД-автобус, электрифицировать все участки ЖД и привязать основные автобусные маршруты к станциям наземных линий.

Егоров уверен, что полное кольцо поезд должен пройти за 40-45 минут, что позволит пассажирам проехать за максимум 22 минуты от крайних южной до северной точек. Такие манипуляции позволят заметно разгрузить внутренние автомобильные магистрали. Жители Воронежа скептически восприняли предложение затейника и не верят, что в городе появится метро.