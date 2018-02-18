В Казани зафиксировали 5-километровую пробку

Сегодня, 17:49

Дорожный затор длинною в 5,4 километра образовался сегодня днём на Горьковском шоссе в Казани. Указанная пробка стала самой масштабной в регионе в дневное время суток за последнюю неделю.

Первые сообщения о затруднении движения автотранспорта стали появляться в 13:49 по местному времени. Водители утверждали, что на шоссе от улицы Фрунзе до Малого Лебяжьего озера проехать достаточно проблематично. Проблемы здесь наблюдались примерно 2 часа и 40 минут. Позже проезд стал более свободным. Здесь же после 14:00 образовалась 1,4-километровая пробка от Малого Лебяжьего озера до ж/д моста. Причины происшествия не известны.

Недавно мы писали, что в Москве на МКАД образовалась длинная пробка. Тянучка длинною 9 километров парализовала движение на данном участке окружной дороги. Спустя время затор «рассосался».