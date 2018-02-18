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В центре Воронежа гаубицы и БТР встали в пробке

Сегодня, 15:44

Местные жители Воронежа сообщают, что в центре города гаубицы и БТР встали в пробке. Инцидент зафиксирован у остановки Кольцовская, несколько автомобилей отправились в сторону улицы Свободы.

Сегодня, 18 февраля, в центре Воронежа перед горожанами предстала весьма необычная картина. БТР и гаубицы выстроились у остановки Кольцовская в пробке, чем шокировали местных жителей. Последние принялись снимать и фотографировать инцидент на смартфоны, публикуя материал в социальных сетях.

Естественно, эта ситуация привела к бурным обсуждениям. Многие посчитали, что наличие на улицах БТР и гаубиц являются предвестником праздника Дня защитника Отечества. Некоторые предположили, что это Владимир Путин готовится к выборам или колона едет стрелять на Погоново.


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