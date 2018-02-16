Маршрут Ростов-Платов заинтересовал инвесторов

Сегодня, 18:22

Маршрут Ростов-Платов вызвал интерес у инвесторов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поведал в интервью о рассмотрении региональными властями предложения от транспортных компаний в сторону обслуживания рейсов из Ростова-на-Дону.

"На сегодняшний день у нас есть много немаловажных предложений от транспортных организаций. Так, один из исполнителей заявил о готовности выставить на маршрут новые большие автобусы и заниматься перевозкой людей из аэропорта "Платов". Сейчас ездят автобусы на 19 мест, в проекте внедрят 35-местные автобусы, в которых будет Wi-Fi и системы кондиционеров", - рассказывает Голубев.

На данный момент из донской столицы в аэропорт ходят два рейса от Главного железнодорожного вокзала и площади Октября. Проезд стоит 95 и 75 рублей соответственно.