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У пилотов будут массово отбирать челябинские лицензии после крушения Ан-148

Сегодня, 18:08

После трагедии в Подмосковье российские центры подготовки пилотов гражданской авиации начало лихорадить от предстоящих проверок. Особенно сложная ситуация возникла в УТЦ «ЧелАвиа», в котором обучался второй пилот разбившегося Ан-148 Сергей Гамбарян.

На сегодня известно, что Гамбарян, родившийся в Москве, несколько лет проработал бортпроводником. Однако сын пилота гражданской авиации решил пойти по стопам отца и, пять лет назад был принят в челябинский учебный центр по подготовке пилотов. В позапрошлом году Росавиация не продлила сертификат УТЦ «ЧелАвиа». Тем не менее, выпуск пилотов состоялся, после чего от Росавиации поступил приказ отобрать у них свидетельства.

Все эти перипетии происходили не на пустом месте. Ранее разгорелся скандал после того, как следственный комитет вскрыл факты «липовых» пилотных свидетельств, выданных так называемыми коммерческими центрами подготовки. Такое фальшивое свидетельство оказалось у пилота самолета, потерпевшего катастрофу в Казани. Источники заявляют, что «ЧелАвиа» в ближайшее время проверит областная транспортная прокуратура.


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