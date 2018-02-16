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Краснодарский край на дорогах применит модифицированный битум

Сегодня, 16:56

В Сочи в ходе Российского инвестиционного форума (РИФ-2018) было подписано соглашение между Краснодарским краем и ПАО «Лукойл». Теперь Краснодарский край применит на дорогах модифицированный битум.

 Дороги Краснодарского края получат поддержку от ПАО «Лукойл». Это станет возможным в рамках подписанного сегодня документа о сотрудничестве в рамках обеспечения дорожной отрасли современными модифицированными битумами. Контракт на сотрудничество подписал генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» (дочернее предприятие ПАО «Лукойл») Максим Дондэ и представители сразу нескольких регионов.

Так, рассчитывать на помощь в дорожной отрасли могут жители Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края. Документы предусматривают обеспечение организаций дорожного строительства современными битумными материалами для выпуска асфальтобетонов с повышенными эксплуатационными характеристиками.


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