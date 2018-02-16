Аксенов анонсировал досрочное открытие Крымского моста

Сегодня, 16:47

Сергей Аксенов, руководящий администрацией Крымской республики, рассказал прессе о досрочном открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Предполагается, поезда начнут ездить из Краснодарской области на полуостров уже в середине 2019 года.

Автомобильное сообщение Крымского моста откроется строго в срок – в конце текущего года. Железнодорожная часть самой дорогостоящей конструкции в истории России должна была поступить в эксплуатацию на истечении 2019 года, однако Аксенов допустил досрочный запуск поездов из Краснодарского края на полуостров. Железнодорожное сообщение может быть открыто в середине следующего года, подытожил глава Крыма.

Напомним, за 19-километровый мост РФ заплатит 227,92 миллиарда рублей.