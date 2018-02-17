На Ан-148 летели пассажиры из Красноярска во Владивосток

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Из Красноярска во Владивосток летели пассажиры на Ан-148. Такую информацию распространил пресс-центр благовещенского аэропорта.

Сегодня, 16 февраля, авиакомпания «Саратовские авиалинии» выполнила рейс по маршруту Красноярск-Благовещенск-Владивосток. Пресс-служба благовещенского аэропорта сообщила, что рейс выполнялся на Ан-148.

После падения в Подмосковье самолета аналогичного класса, к Ан-148 сейчас повышенное внимание. Сообщается, что данный рейс был выполнен успешно согласно расписанию. В Благовещенске лайнер приземлился в 07:00, а во Владивосток вылетел в 07:50.

Ранее руководство «Саратовских авиалиний» сообщало о приостановке эксплуатации Ан-148, а рейсы, которые совершались на этом самолете, будут выполнены на другом лайнере. Но вчера 15 февраля на официальном сайте авиакомпании появилась информация о том, что эксплуатация Ан-148 не будет прекращена, в небо они будут подниматься с усиленным экипажем. Сообщается, что теперь на борту будет обязательно находиться пилот-инструктор.

Об отказе пассажиров лететь на Ан-148 не сообщается. Все суда данной авиакомпании полностью соответствуют эксплуатационной документации.