В Благовещенске перевозчики запустили такси для инвалидов-колясочников

Сегодня, 15:44

Сергей Червяков, руководящий одним из таксопарков Благовещенска, анонсировал запуск автомобилей для перевозок инвалидов-колясочников. Амурские таксисты намерены не отставать ни на шаг от общественных автобусов, которые давно обзавелись специальными механическими подъемниками для маломобильных людей.

Такси для инвалидов-колясочников появилось в Благовещенске еще в 2015 году, однако из-за неосведомленности граждан об уникальной услуге, специально оборудованные транспортные средства зачастую простаивали. Сейчас маломобильные люди начинают понемногу осваивать непривычный способ передвижения. Как итог, Сергей Червяков готовится закупить для своего таксопарка еще несколько предназначенных для перевозки инвалидов-колясочников автомобилей.

Транспортные средства для маломобильных людей имеют механическое переднее сидение, которым может управлять как пассажир, так и водитель революционного такси. В настоящее время перевозящие инвалидов-колясочников автомобили собирают исключительно лестные отзывы. Таксисты Благовещенска намерены соответствовать общественным автобусам, которые давно обзавелись специальными механическими подъемниками для маломобильных людей.