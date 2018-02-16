В Башкирии скоро появится пять платных дорог

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В Республике Башкирия планируется расширение инфраструктуры. Так, скоро появятся пять платных дорог: «Восточный выезд из Уфы», Стерлитамак-Кага-Магнитогорск, обход Нефтекамска, обход Бирска, «Европа-Западный Китай».

После совещания правительства Башкирии стало известно, что в регионе в планах строительство пяти платных дорог. Председатель Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов подтвердил намерения о расширении инфраструктуры дорожного соединения республики. Так, в крае появятся трассы, которые станут платными. Известно, что в ближайшее время реализуются крупные инфраструктурные проекты. Самым огромным объектом станет «Восточный выезд из Уфы».

Также известно, что пройдет закладка дороги по направлению Стерлитамак-Кага-Магнитогорск. Также будут реализованы проекты, которые помогут совершить обход к Нефтекамску и Бирску. Силы республики будут направлены на соединение транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».