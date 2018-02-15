В Словении изобрели деревянный электровелосипед - Big Buddy Bike

Вчера, 23:53

Деревянный электровелосипед создал один из изобретателей в Словении. Произведение представлено в видео и имеет автоматическую балансировку. Кроме того, общественность узнала название шедевра - Big Buddy Bike.

Видео, которое появилось в Сети, поразило всех обозревателей. Изобретатели из Словении сумели все-таки придумать велосипед, вопреки имеющейстя аксиоме. Правда, ровер состоит полностью из дерева, работает на электричестве. Название нового деревянного велосипеда - Big Buddy Bike. Обозреватели назвали его новой легендой городского транспорта.

Среди всех преимуществ нового деревянного Big Buddy Bike можно назвать легкость в работе и экологичность. Он может достигать скорости 25 км/час и выдерживать вес владельца 140 кг. Кроме того, электричество ему обеспечивает надежный аккумулятор, заряда которого хватает на 48 км непрерывной езды. Пока что это произведение выставлено на крауфтинговую площадку. Будет ли изобретение официально запатентировано, пока нет такой информации.