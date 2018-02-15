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"Саратовские авиалинии" возобновят полеты самолетов Ан-148

Вчера, 21:52

Компания «Саратовские авиалинии» возобновит рейс Ан-148. Полеты данного лайнера будут возобновлены, но экипаж получит более надежное усиление в лице пилота-инструктора.

 Руководство компании «Саратовские авиалинии» приняло решение возобновить все прекращенные полеты бортов Ан-148. Причиной этому стала недавно произошедшая авиакатастрофа в Московской области, которая произошла 11 февраля. В самое ближайшее время рейсы Ан-148 снова появятся в расписании, но экипаж будет уже усилен пилотом-инструктором. Именно, такая помощь сможет предотвратить некоторые внезапно возникшие обстоятельства во время полетов.

В данный момент самолеты Ан-148 проходят все необходимые технические проверки специалистами. Полеты возобновят только по заключении всех нужных тестирований и после получения от экспертов письменного разрешения на продолжение деятельности авиатехники.


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