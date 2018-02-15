В аэропорту Симферополя появятся трапы, стилизованные под «Звёздные войны»

Вчера, 20:04

В аэропорту Симферополя на территории нового терминала появятся трапы, стилизованные под «Звёздные войны». Сообщение об этом сделано пресс-службой аэрогавани.

Сообщается, что их будет восемь. Они станут обладать полной прозрачностью и дизайном, напоминающим тот, что неоднократно показывался в «Звёздных войнах». В них будет круговая и линейная системы освещения на светодиодах.

Телетрапы нового терминала смогут производить обслуживание почти всех модификаций современных самолётов. При этом, комфортность их пассажиров будет существенно повышена.

В действующем комплексе аэропорта Симферополя телетрапов нет.

Строительство нового терминала симферопольского аэропорта – это самый крупный в Крыму инвестиционный проект.

Его оценивают в 32 млрд рублей. 30% из них предоставили сторонние инвесторы. 70% выделили крымские банки. Доля республики в новом объекте будет составлять 49%.

Площадь нового терминала превысит 78 тыс. м2. Его пропускная способность – около 3650 пассажиров за час. В год через него могут пройти более 6,5 миллионов человек.

Введение в строй нового терминала в аэропорту Симферополя запланировано до того, как в Крыму наступит туристический сезон этого года.