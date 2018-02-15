«Аэрофлот» повысил зарплату командиров своих лайнеров

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«Аэрофлот» повысил зарплату для командиров своих лайнеров. Теперь она в максимальном размере может достигать в месяц 650 тыс. рублей.

Такой размер будут получать командиры воздушных бортов, работающих на дальних магистралях. Те, кто работают на средних, станут получать чуть меньше – 635 тыс. рублей.

Данные об этом «Аэрофлот» обнародовал в своём пресс-релизе. Отмечено, что максимальные выплаты будут получать лишь те командиры, которые отработали в данной должности более трёх лет. Также необходимо иметь в месяц не меньше 90 часов по показателю полётного времени.

На подобную меру «Аэрофлот» пошёл после того, как наметился отток опытного персонала на работу за границей. Сообщается, что на работу в зарубежные авиакомпании отправились больше 300 пилотов-командиров

Тогда было принято решение об увеличение расходов на персонал до 10% от общих затрат.

Помимо того, была установлена система единовременных бонусов при приёме на работу. Для командиров это выплата в 650 тыс. рублей, для вторых пилотов – 350 тыс.

В то же время, зарплаты в этой отечественной компании намного меньше, даже в сравнении с азиатскими авиаперевозчиками. В частности, в Китае командиры воздушных бортов получают в месяц до 25 тыс. долларов.