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Рогозин: К созданию дальнемагистрального лайнера подключатся Бельгия и Люксембург

Вчера, 20:23

Дмитрий Рогозин, являющийся вице-премьером, допустил, что к созданию дальнемагистрального авиалайнера РФ могут подключиться компании таких стран, как Бельгия и Люксембург. В настоящее время этот самолёт является совместной разработкой России и Китая.

 Рогозин проинформировал, что о готовности поучаствовать в данном проекте сообщили частные бельгийские и люксембургские компании. Они предлагают поставки для этого самолёта своего оборудования.

Вице-премьер выступил со своим сообщением после того, как прошло заседание межправительственной комиссии, в которой участвовали Россия, Люксембург и Бельгия.

Рогозин сообщил, что РФ «с симпатией» относится к подобному предложению стран ЕС об участии в строительстве нового российского широкофюзеляжного авиалайнера, способного преодолевать дальние расстояния.

Также чиновник рассказал, что предложение касалось поставок стекла и авионики.

Предварительно, новый самолёт получил название CR-929. Ожидается, что он сможет составить достойную конкуренцию на дальних магистралях лайнерам таких марок, как Вoeing и Airbus.


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