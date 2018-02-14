Во Владивостоке появится своя КАД и «брат» Золотого моста

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Кольцевая автодорога и новый мост, схожий со знаменитым Золотым мостом, появится в ближайшее время во Владивостоке. Об этом говорит постановление об утверждении изменений в генеральный план Владивостока, подписанное на днях врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

Данный документ предусматривает территориальное планирование и определяет концепцию развития города на несколько лет вперед. Здесь также разграничиваются общественно-деловые, жилые, промышленные зоны, и определяются объекты, которые в них входят. Текущие изменения предполагают строительство вокруг Владивостока ВКАД, а также возведение нового моста с Эгершельда на мыс Чуркина. Это, по мнению местных властей, позволит разгрузить транспортную инфраструктуру города.

Ранее мы писали о намерениях администрации Ростова-на-Дону построить кольцевую дорогу вокруг города. Чиновники отчитались, что первые этапы реализации проекта уже начаты.