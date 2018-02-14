Московское метро выпустило кольца с чипом "Тройки" ко Дню влюбленных

Сегодня, 15:08

Кольца с чипом "Тройки" выпустили в метро Москвы ко Дню всех влюбленных. Благодаря таким кольцам можно не только сделать приятный подарок для своей любимой девушки, но и провести оплату проезда в метро или наземном транспорте.

Общее количество поступивших в продажу колец составляет 200 штук. Они изготовлены из керамики, а внутри них находится чип "Тройки". Вариаций цветов несколько: белый, розовый, синий и черный. Последние два поступили в продажу еще осенью прошлого года. Почти 1,5 тысячи человек сразу приобрели себе данное новшество.

Продаются такие кольца, в основном, в магазинах сувениров, расположенных на станциях метро, среди которых "Трубная" и "Маяковская".