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Московское метро выпустило кольца с чипом "Тройки" ко Дню влюбленных

Сегодня, 15:08

Кольца с чипом "Тройки" выпустили в метро Москвы ко Дню всех влюбленных. Благодаря таким кольцам можно не только сделать приятный подарок для своей любимой девушки, но и провести оплату проезда в метро или наземном транспорте.

 Общее количество поступивших в продажу колец составляет 200 штук. Они изготовлены из керамики, а внутри них находится чип "Тройки". Вариаций цветов несколько: белый, розовый, синий и черный. Последние два поступили в продажу еще осенью прошлого года. Почти 1,5 тысячи человек сразу приобрели себе данное новшество.
Продаются такие кольца, в основном, в магазинах сувениров, расположенных на станциях метро, среди которых "Трубная" и "Маяковская".


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