«Победа» отказалась от рейсов в Минск из-за высоких тарифов

Вчера, 21:07

Авиакомпания «Победа», входящая в «Аэрофлот», отказалась от рейсов из Петербурга в Минск. Причиной стали высокие тарифы, проинформировали в пресс-службе предприятия.

Представители «Победы» обсудили с аэропортом Минска прямые рейсы из Петербурга и получили предложение по тарифам для нерезидентов. В результате слоты были отозваны, а переговоры остановлены. В пресс-службе авиакомпании проинформировали, что этот вопрос будет снова поднят, если создадут равные условия по ценам обслуживания в аэропортах Белоруссии и России для перевозчиков из этих стран.

Отмечается, что «Белавиа» обслуживается в Москве по тарифам, предназначенным для отечественных компаний. Росавиация получила допуск к рейсу Петербург-Минск «Победа» в ноябре месяце 2017 года, а аккредитацию белорусских авиавластей - в декабре месяце.