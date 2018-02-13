Вчера, 21:20

В конце февраля в Симферополе появится новая схема по движению транспорта. Сообщение об этом сделал Сергей Круцюк, являющийся заместителем главы городской администрации.

О том, что это событие намечено на 25 февраля, он проинформировал при встрече с Сергеем Аксёновым, возглавляющим Крым.

Круцюк сообщил губернатору, что сейчас симферопольский транспорт осуществляет движение по маршрутам, в основу которых была положена украинская схема. В настоящее время она уже неактуальна и требует корректировок.

Целью является исключение дублирующих маршрутов. В особенности, это касается центра города, где одновременно курсируют средства «Крымтроллейбуса» и автобусы, принадлежащие «Горавтотрансу». Это создаёт дополнительную нагрузку при движении по дорогам центральной части Симферополя.

Круцюк проинформировал Сергея Аксёнова, что каждый день в возглавляемый им город прибывают и убывают порядка 55 тысяч человек.

Поэтому принято решение о том, чтобы создать отдельный межгородской маршрут на территории Симферопольского района. Помимо того, также будут введены маршруты, соединяющие все автостанции столицы Крыма.

Таким образом, будет разгружена транспортная нагрузка на центр города. Высвободившиеся средства для перевозок пассажиров направят на обслуживание перспективных периферийных маршрутов.