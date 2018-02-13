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В метро Москвы начал работу сервис по доставке валентинок

Сегодня, 15:28

С сегодняшнего дня жители Москвы и гости города, пользующиеся услугами Московского метрополитена, смогут отправить «валентинку» прямо на станции. Соответствующий сервис начал работу сразу на нескольких ветках столичной подземки.

В сообщении на сайте Московского метрополитена говорится, что акция продолжится с 13 до 14 февраля. Помимо метро открытку любимому человеку можно будет отправить на МЦК. Сделать это можно будет посредством обращения к сотрудникам станции на стойке «Живое общение». При этом иметь при себе заранее заготовленную «валентинку» совсем не обязательно. Сотрудники подземки выдадут пассажирам подготовленную открытку в форме сердца. Для того чтобы отправить поздравление, достаточно лишь заполнить адрес получателя и бросить послание в специальный ящик.

Ранее эксперты рассказали, что лучше всего подарить ко Дню святого Валентина своей второй половинке.


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