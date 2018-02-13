Транспортная компания "Деловые Линии" увеличила объемы перевозки грузов

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Как сообщают аналитики, востребованность услуги по отправке сборных в России будет расти. К концу этого года объемы перевозимых сборных грузов в стране, как прогнозируют специалисты ГК «Деловые Линии», вырастут до 6% и более. Это связано с ростом покупок в интернет-магазинах и увеличением производимых товаров потребления в России.

Грузоперевозчик готов к возросшим потребностям клиентов, как сообщает агентство «АДВИС», только в прошлом году "Деловые Линии" увеличили перевозки сборных грузов на 5%, перевезя на 60 тысяч тонн грузов больше, чем в предыдущий период. Значительно, на 22% выросли объемы по доставке техники: бытовой, аудио, видео, электроники. Такие грузы требуют особого отношения и при перевозке, и при погрузке и выгрузке, и рост объемов именно таких «хрупких» грузов говорит о доверии клиентов. Также более чем на 19% от общего грузооборота произошел рост перевезенного оборудования, на 15% - запчастей, стройматериалов. Востребованной стала услуга экспресс-доставки, вдвое увеличив показатели грузооборота «Деловых Линий» и авиаперевозки - рост свыше 50%. Рост объемов также связан с увеличением количества направлений доставки – только в 2017 году «Деловые Линии» открыли 50 подразделений и запустили 47 новых направлений. Оценили клиенты и новый сервис «офис у дома» - благодаря девяти мини-подразделениям, открытым в Санкт-Петербурге и Москве в шаговой доступности, жители стали пользоваться сервисом «Деловых Линий», найдя в нем альтернативу обычным почтовым отправлениям.