На МКАД образовалась 9-километровая пробка

Вчера, 23:26

Всем автолюбителям поступило извещение о том, что на МКАД образовалась большая пробка. Длинна затора приблизительно достигает девяти километров, так что людей предупредили о вероятных задержках в прибытии в конечный пункт своего следования.

Автомобильная пробка на МКАД локализировалась на участке автомагистрали от Волоколамского шоссе до улицы Молодогвардейской. Шеренга практически стоит недвижимой на внутренней части кольцевой дороги. Как сообщается в СМИ, длинна затора составила 9 километров.

Всех автовладельцев предупреждают о коллапсе, так как люди могут избрать путь в обход своего маршрута. Ну а если это нереально, что нужно будет подождать некоторое время в очереди, пока затор прекратится. Примерный срок ожидания в пробке может составить около 40 минут, так что автолюбители могут немного опоздать в конечный пункт своего маршрута, потеряв время в пробке на МКАД.