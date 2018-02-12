Вчера, 21:07

Глава Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов подтвердил снижение стоимости перевозок и рост объемов перевезенных грузов. В виду индекса эффективной логистики под Москвой может появиться легкое метро для доставки грузов.

Специалисты мирового рынка сообщают, что качество системы логистики и профессиональной компетенции России находится на 76 месте в рейтинге стран мира. А вот отечественная транспортная система наоборот теряет позиции, если сравнивать с ситуацией 5 лет назад. Информацию о 99 месте в рейтинге сообщает Всемирный банк.

Ержан Нурахметов не видит преград для комплексного развития транспортной ветви под столицей. Однако для этого нужно и важно использовать потенциал страны: водные ресурсы, воздушное пространство и подземные тоннели. Наиболее продуктивным в развитии транспорта является водный вектор.

Руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин информирует о повышении на 21% объема поставок по воде. Например, доставка по реке груза из Череповца до Москвы в два раза дешевле, чем по железной дороге, и в три раза, чем по автодороге. Также в этом году ускорится переход систем навигации в водных артериях на электронные буи.