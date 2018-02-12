Увеличен бюджет для строительства метро в Воронеже

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Стало известно, что в одном из заведений Воронежа, где создаются инновационные разработки и социально-экономические проекты, появится специальный отдел, который будет курировать развитие воронежского метро. Об этом сообщили в администрации города.

Основной задачей исполнители проекта ставят подготовку и реализацию основных мероприятий касательно проектирования и создания современного подземного транспорта. При этом подчеркивается, что транспорт будет именно легкорельсовый. Поэтому в связи с созданием нового проекта планируется увеличить штат сотрудников организации. Теперь в компании будет работать на семь работников больше.

Также в течение трех лет планируется еще раз увеличить бюджет проекта не менее, чем на 68 миллионов рублей. За эти деньги компания сможет нанять больше экспертов в этой области, что является главным критерием успешной реализации задуманного. Еще известно, что планируется сотрудничество с партнерами из Японии.

Напомним, что слухи о создании воронежского метро ходят уже довольно продолжительное время. Пока жители города только мечтают о таком транспорте и возможно, что этот проект приблизит мечты жителей к реальности.