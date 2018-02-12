В Воронеже дорожную яму во дворе дома залатали матрасами

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В Воронеже появилось доказательство креативного подхода к ямам и выбоинам. Так, жители одного из домов во дворе залатали дорогу матрасами. Доказательства опубликовали в группе «Местоположение ДПС Воронеж» во «ВКонтакте».

Воронежцы креативно и быстро решают все проблемы города. Известно, что ямочный ремонт проезжей части люди решили произвести без участия компетентных органов и служб. Без привлечения аварийщиков.

Жители домов на площади Заставы положили на ямы два матраса. Люди уже неоднократно обращались за помощью в профильные кабинеты чиновников, однако конструктивной работы не увидели. Доказательства своих действий горожане выложили в социальной сети «ВКонтакте» в группах «Местоположение ДПС Воронеж» и «Настоящий Воронеж». Метод работы креативных людей пришелся по душе всем, кто увидел фотоснимки.