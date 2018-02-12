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Москва подарит Абакану 100 светодиодных светофоров

Сегодня, 14:04

Не менее 100 светодиодных светофоров передадут власти Москвы в ведение мэрии Абакана. Об этом на днях заявили представители городской администрации столицы Хакасии.

Отмечается, что московские улицы уже давно оборудованы более современным оборудованием, однако в Абакане пока только могут мечтать о таком уровне развития дорожной инфраструктуры. В то же время более современные светодиодные светофоры также являются в новинку для провинциального региона, хоть и столицы республики. Помимо прочего здесь также планируют заменить 10 контролеров, а также установить новые металлические пешеходные ограждения.

Ранее мы писали, что в Москве установили еще 25 светофоров со светящимися опорами. Новейшее оборудование начало работать на двух десятках столичных перекрёстков.


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