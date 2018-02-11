Срок эксплуатации рухнувшего Ан-148 почти истек

Вчера, 23:05

Потерпевший крушение самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" имел сертификат пригодности, истекающий 1 июня 2018 года. Эксперты утверждают, что авиалайнер в таком состоянии без необходимого ремонта имел все шансы разбиться.

Самолет Ан-148 получил сертификат, подтверждающий исправность и годность к выполнению полетам, в 2016 году. Срок эксплуатации судна составлял два года. Эксперты утверждают, что при неправильном обслуживании шанс на падение пассажирского лайнера был достаточно велик, что и произошло сегодня в Раменском районе Подмосковья. В результате катастрофы погибли 71 пассажир самолета.