Минтранс: Ан-148 снимут с эксплуатации

Вчера, 22:43

Министерство транспорта Российской Федерации после крушения Ан-148 сегодня в Подмосковье планирует приостановить полеты самолетов данной марки. Минтранс рассматривает это предложение со специалистами Росавиации и Ространснадзора.

Сегодня в подмосковном Раменском произошло крушение пассажирского самолета Ан-148. В ходе проверки было установлено, что причиной трагедии могло стать состояние авиалайнера, а также недоработка при подготовке самолета ко взлету.

В связи с этим Министерство транспорта предложило снять с эксплуатации Ан-148 и прекратить перевозки пассажиров на нем. Кроме того, специалисты планируют провести масштабные проверки всех авиакомпаний на исправность авиалайнеров.