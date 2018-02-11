Пассажиры рассказали о состоянии самолетов "Саратовских авиалиний"

Вчера, 20:53

Пассажиры, пользовавшиеся услугами "Саратовских авиалиний", рассказали о состоянии самолетов компании. Клиенты отметили, что авиалайнеры летали в ненадлежащем состоянии, внутри самолетов были старые, ободранные сидения, а стюардессы зачастую были грубоваты.

Клиенты авиакомпании "Саратовские авиалинии" всегда были не довольны состоянием самолетов фирмы. Однако главным преимуществом для компании была одна из самых низких цен на билеты.

По словам пассажиров, которые уже пользовались их услугами, в самолетах всегда было страшно летать. Салоны авиалайнеров "были в ужасающем состоянии", внешний вид также вызывал опасения. Однако бортпроводники гарантировали пассажирам безопасность, но сегодня слово сдержать не смогли.

Сегодня, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение самолет компании "Саратовские авиалинии". На борту в момент катастрофы находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Точная причина крушения АН-148 пока не известна.