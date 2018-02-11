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Ространснадзор выявил нарушения при эксплуатации Ан-148

Сегодня, 17:41

Ространснадзор выявил нарушения при эксплуатации разбившегося сегодня самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний".

Представители Ростехнадзора сообщили, что ими был выявлен факт нарушения частоты замены технического масла в редукторах, а также нерегулярность промывания фильтра стартера. Согласно регламенту по техническому обслуживанию, промывать фильтры необходимо через каждые 375 часов полета, а на данном авиатранспортном средстве такие работы производили в 2 раза реже.

При этом, компания-эксплуататор получила предписание устранить выявленные нарушения.

Самолет Ан-148 сегодня совершал рейс из Москвы в Орск, однако спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, он пропал с экранов радаров. На борту самолета были 65 пассажиров, и еще 6 членов экипажа. Вскоре были обнаружены обломки самолет недалеко от поселка Степановское. По предварительной информации, все пассажиры погибли.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту данной трагедии.


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