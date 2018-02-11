VistaNews.ru


В Красноярске решили совместить ЖД и автовокзал

Вчера, 19:13

Архитекторы из мастерской «А2» разработали проект транспортно-пересадочного узла «Северный». Он предполагает совмещение ЖД и автовокзала в Красноярске, как сообщает HotGeo.

 В описании говорится, что целью не является соединение двух строение в одно и установка его в городе на определённой территории. Это должен настоящий узел с целой инфраструктурой – трёхзвёздочной гостиницей и хостелом, большой парковкой, бизнес-центрами, мойками и различными сервисами.

 По мнению авторов проекта, это позволит привлечь внимание инвесторов, желающих вкладываться в развитие Красноярска. Они отмечают также, что Красноярск постепенно разрастается, увеличивается плотность трафика, но с транспортными системами ничего не делается. Проект должен решить эту задачу. Однако жители Красноярска отнеслись к задумке архитекторов достаточно прохладно, назвав её «очередным ненужным вокзалом».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.