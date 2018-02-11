В Красноярске решили совместить ЖД и автовокзал

Вчера, 19:13

Архитекторы из мастерской «А2» разработали проект транспортно-пересадочного узла «Северный». Он предполагает совмещение ЖД и автовокзала в Красноярске, как сообщает HotGeo.

В описании говорится, что целью не является соединение двух строение в одно и установка его в городе на определённой территории. Это должен настоящий узел с целой инфраструктурой – трёхзвёздочной гостиницей и хостелом, большой парковкой, бизнес-центрами, мойками и различными сервисами.

По мнению авторов проекта, это позволит привлечь внимание инвесторов, желающих вкладываться в развитие Красноярска. Они отмечают также, что Красноярск постепенно разрастается, увеличивается плотность трафика, но с транспортными системами ничего не делается. Проект должен решить эту задачу. Однако жители Красноярска отнеслись к задумке архитекторов достаточно прохладно, назвав её «очередным ненужным вокзалом».