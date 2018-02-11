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В Петропавловске запустили автобусы с бесплатным W-FI

Сегодня, 12:36

В Петропавловске появились рейсовые автобусы с бесплатным WI-FI. Работу по внедрению общественной сети WI-FI взяло на себя краевое агентство информатизации и связи.

Чтобы подключиться к беспроводному вещанию необходимо иметь учётную запись на интернет-ресурсе государственных услуг.

"Появление публичной WI-FI сети является современным шагом для большинства городов, это комфортно и необходимо для жителей и гостей", - сообщает управляющий отделом информатизации Инга Леонтьева.

Как она заявляет, 9 февраля в Петропавловске были выпущены на линию три автобуса с беспроводным интернетом. На данные транспортные средства нанесли символику "WI-FI", а исходя из этого их легко узнать. В общей сложности данная схема состоит из трёх этапов. При первом этапе планируют оборудовать пять автобусов, три ТЦ, а также аэропорт Елизово. При втором - некоторые учебные учреждения, а при третьем - медицинские и культурные. Для того, чтобы получить учётную запись госуслуг, нужно пройти регистрацию на интернет-портале gosuslugi.ru, после чего пройти идентификацию личности в МФЦ или любом центре обслуживания граждан Камчатского края.


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