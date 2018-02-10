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Летом 2018 года в Москве начнется строительство новой линии метро до ТиНАО

Сегодня, 14:51

Марат Хуснуллин, заведующий всеми строительными мероприятиями в Москве, анонсировал строительство новой линии метро до ТиНАО (Новая Москва). Работы стартуют летом текущего года, их результатом станет сокращение времени поездки из Троицка в столицу на 20 минут.

Протяженность новой линии метро в Новую Москву составит 20 километров. Спустившись в столичный метрополитен в Троицке, пассажиры смогут на 20 минут быстрее добраться в центр столицы, подчеркнул Марат Хуснуллин. Параллельно московский строительный департамент возведет электродепо «Сосенки», предназначенное для ремонта курсирующих от станции «Севастопольский проспект» до Троицка поездов.

Строительные работы стартуют текущим летом. Их стоимость и предполагаемая дата завершения пока что не сообщаются.


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