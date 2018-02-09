С 15 февраля «Аэрофлот» ужесточит провоз ручной клади

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Только что стало известно, что с 15 февраля «Аэрофлот» ужесточит контроль над провозом ручного багажа во всех аэропортах страны. Контроль будет осуществляться на протяжении прохождения пассажирами таможни.

Перед полетом каждый пассажир должен показать весь багаж (как оплаченный, так и ручную кладь). Перечень запрещенных к провозу вещей будет перечислен на сайте «Аэрофлота». Во время посадки работники должны будут проверять параметры провозимых вещей: вес, размер, категория: запрещенное или разрешенное.

Если по каким-то причинам багаж не соответствует нормам компании, пассажир обязан зарегистрировать вещи и сдать ручную кладь как багаж. Если багаж превышает норму веса, пассажир должен оплатить такой багаж дополнительно. При условии сопротивления или отказа пассажира платить за провоз вещей, ПАО «Аэрофлот» вправе отказать в исполнении услуг в соответствии с ст. 107 Воздушного кодекса Российской Федерации.

Такие усиления норм безопасности связаны с участившимися случаями жалоб пассажиров на провозку крупногабаритных грузов и нарушение непосредственно безопасности перелета. Более подробную информацию о обновленных правилах перелёта можно прочитать на сайте «Аэрофлота».