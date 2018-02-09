Ради школьницы изменили расписание поезда «Санкт-Петербург-Мурманск»

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Поезд «Санкт-Петербург-Мурманск» изменил расписание движения из-за школьницы. Теперь поезд останавливается на станции Пояконда для того, чтобы 14-летняя девочка с бабушкой могла добраться из школы домой.

Управление РЖД сообщает, что с февраля текущего года в расписание движения поезда «Санкт-Петербург-Мурманск» внесены изменения, теперь состав будет делать остановку на станции Пояконда. Такие меры были приняты для того, чтобы единственная школьница, живущая в поселке, смогла добраться до учебного заведения. Такую информацию распространил пресс-секретарь Октябрьской железной дороги.

Известно, что раньше детей в поселке было больше, и добирались они до школы, которая расположена в поселке Зеленоборский, на электропоезде, который курсировал в данном районе. Но с 1 декабря прошлого года остановку в селении Пояконде отменили по техническим характеристикам.

Родители школьницы вынуждены были обратиться за помощью к железнодорожникам, ведь сами они находятся далеко – работают на станции МГУ, которая расположена на берегу Белого моря. Пока родители находятся в экспедиции, девочка проживает с бабушкой.