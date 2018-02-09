Самолет компании «Аэрофлот» будет носить имя Хворостовского

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В честь знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского будет назван один из самолетов компании «Аэрофлот». Такой информацией на своей страничке в социальной сети Facebook поделился депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

В правлении авиакомпании «Аэрофлот» сообщили о внесении изменений в перспективный план присвоения имен новым самолетам компании на 2017-2019 годы. Такая необходимость возникла в связи с кончиной знаменитого российского оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Подтвердил данную информацию и депутат Государственной думы Юрий Швыткин, который сообщил, что сам предложил назвать один из самолетов компании именем певца. Руководство «Аэрофлота» охотно откликнулось на такое предложение.

Напомним, что Хворостовского не стало в ноябре прошлого года, он умер в одной из лондонских клиник, где лечился от онкологического заболевания. Еще в 2015 году певец узнал о том, что в его мозгу развивается опухоль. Все это время он боролся с болезнью и до последнего выходил на сцену.

Как известно, традиция называть самолеты и другие средства передвижения именами знаменитостей не нова. Согласно статистике, именные рейсы пользуются даже большей популярностью у пассажиров.