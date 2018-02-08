В Москве пробки на дорогах достигли отметки в 9 баллов

Вчера, 19:39

На вечер 8 февраля пробки, возникшие в Москве на городских дорогах, достигли отметки в 9 баллов. Сообщение об этом содержится на ресурсе «Яндекс.Пробки».

Ожидается, что они «рассосутся» до отметки в 6 баллов к 20-00. Наличие особо больших пробок зафиксировано на дорогах, пролегающих по Третьему транспортному кольцу. При этом они возникли при двежении в обеих направлениях.

Кроме того, плотно «стоит» МКАД и Садовое кольцо. Непросто проехать и по Бульварному. К этому привёл снегопад, прошедший сегодня в Москве, и вызванный им гололёд.