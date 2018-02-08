В Солнечногорске создали схему автодороги в обход трассы М-10

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В Солнечногорске создали проект дороги в обход трассы М-10 и размежевания территории на улице 1-я Володарская при наличии выезда в сторону улицы Набережной.

"Построение этого участка дороги повлияет на обеспечение движения трафика, игнорируя загруженность участка Ленинградского шоссе и пару перекрёстков, а это уменьшит интервал в дороге и сделает федеральную трассу более свободной", - делится глава района

Он заметил, что, опираясь на данный проект, пробег упал на один километр, длина будущей дороги будет составлять триста метров, ширина достигнет почти двенадцати метров. Тротуар составит 2,25 метра в ширину. Процесс пролаживания предусматривает строительство водопровода, канализации, газопровода и др. В проекте также имеется в наличии установка освещения. 16 февраля в 15:00 пройдёт публичное совещание по рассмотрению данного проекта и планировок межевания участков.