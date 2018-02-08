Именной поезд «Мой Маршак» запустили на синей ветке метро Москвы

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На Арбатско-Покровской линии метро Москвы стартовал запуск именного поезда. «Мой поезд» стал данью в память 130-летия Самуила Маршака. За полгода планируемый пассажиропоток на синей ветке метро будет составлять около 2 млн.

В столичной подземке начал курсировать новый состав под названием «Мой Маршак». Замначальника метрополитена Юлия Темникова сообщила, что обновленный поезд приурочен к 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. Специалисты сообщают, что за следующие 6 месяцев на тематическом поезде смогут проехать около 2 млн пассажиров.

Напомним, что Самуил Маршак - русский поэт, популярный драматург и полиглот. Также отмечен высшим руководством СССР и удостоен премий. Литературные произведения Маршака любят читать дети и по сегодняшний день, поскольку его работы интересны и по-детски просты.