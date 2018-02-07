Требования к таксистам в Подмосковье станут еще более жесткими

Вчера, 19:36

Таксисты в Подмосковье будут проходить усиленную подготовку перед поступлением на работу. Требования к поставщикам услуг перевозок людей стали еще более жесткими.

В действующем законе "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области" в ближайшие дни появятся поправки, которые коснутся требований к таксистам, работающим в Подмосковье. Госслужащие Мособлдумы уверены, что таким образом можно навести порядок на рынке транспортных перевозок пассажиров. Чтобы таксист мог спокойно работать на своей должности, он должен иметь не менее трех лет рабочего стажа на аналогичном месте работы.

В случае с физическим лицом, при отсутствии трудового стажа, деятельность таксиста будет официально прекращена. Кроме того, все юридические лица и компании, предоставляющие услуги по пассажирским перевозкам людей на территории Подмосковья и области, должны будут в обязательном порядке приглашать доктора перед выпуском водителя на маршрут. Также должны стать и неукоснительными техосмотры транспорта через четко определенное время.