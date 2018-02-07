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На время футбольного ЧМ-2018 в Петербурге запустят дополнительный транспорт

Сегодня, 14:21

В Петербурге на время проведения футбольного ЧМ-2018 запустят дополнительный общественный транспорт. Это будет касаться трамваев, следующих маршрутами №№ 48 и 19.

Такое сообщение распространено пресс-службой «Горэлектротранса». Согласно нему, это сделано, чтобы болельщики смогли быстрей и удобней добраться до стадиона «Санкт-Петербург», где состоятся несколько матчей предстоящего ЧМ.

Маршрут №19 соединяет со стадионом «Старую деревню», а на трамвае №48 до него добираются с «Чёрной речки». Также будет временно введён и маршрут №48А. На нём пассажиры смогут добраться на «Чёрную речку» с улицы Яхтенная и назад.

Трамваи, которые будут использоваться в дни ЧМ-2018 на данных маршрутах, станут иметь повышенную вместимость. За раз каждый из них сможет перевезти до 300 человек. Они будут курсировать через 3-4 минуты.

Водители данных транспортных средств будут в новой парадной форме, что должно усилить у болельщиков чувство праздника.

Сейчас водителей трамваев, которые будут ходить по указанным трём маршрутам, готовят к предстоящей напряжённой работе.


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