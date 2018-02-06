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В центре Екатеринбурга появится новая парковка, объявлен аукцион

Вчера, 21:46

В Екатеринбурге проведут земельный аукцион, главным лотом которого будет участок земли по улице Малышева. Земля отдастся в аренду с правом оборудования на ней автомобильной парковки.

Участок занимает площадь в 2674 метров квадратных. Арендатор получит право использования земли в самом центре столицы Урала на целых пять лет. В настоящие время на выделенной земле расположены кустарники и деревья, выглядит он как сквер. Некоторая часть территории уже используется людьми под автостоянку. Недалеко от будущей парковки находится всем известный дом-улитка – учреждение для детей, занимающее историческую нишу в городе. Хотя, есть информация, что кадастровые номера «улитки» и паркинга совпадают. Возможность поучаствовать в аукционе предоставляется тем, кто подал заявку на участие. Это возможно сделать до 16 марта включительно.


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