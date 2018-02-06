В Ростове частично перекроют движение по Ворошиловскому проспекту

Вчера, 19:57

Движение автомобильного транспорта по Ворошиловскому проспекту в Ростове-на-Дону ограничат в связи с проведением ремонтных работ. Как уточнили в городском департаменте автомобильных дорог и организации движения, данные меры временные и продлятся два месяца.

Реконструкция касается Ворошиловского проспекта лишь косвенно. Первопричиной перекрытия проезда стали работы на улице Станиславского, которую восстанавливают уже длительный срок. В связи с провалом сроков сдачи, указанный участок будут ремонтировать в особом режиме. Ожидается, что полностью реконструкция завершится в мае, а Ворошиловский проспект полностью откроют для проезда 22 апреля.

Ране мы писали, что часть Дмитровского шоссе в Москве перекроют из-за строительства метро. Ограничения коснулись ещё семи улиц.